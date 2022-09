Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 07.09.2022

Kursziel: 57,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Knaus Tabbert setzt zum Überholen an - mit Rückenwind ins H2

Bei einer Analystenveranstaltung im Rahmen der Caravan Salon - der weltweit größten Messe für mobiles Reisen - hatten wir die Möglichkeit, uns mit dem CEO, CFO sowie weiteren leitenden Angestellten über die aktuelle Entwicklung und Strategie auszutauschen.



Hochlaufende Produktionskapazität zeigt Konfidenz für H2 - Nachfrage ungebrochen: Der Erfolg der neuen Multi-Supplier Strategie lässt sich in dem aktuellen Produktionshochlauf erkennen. Während die Fertigung in der ersten Jahreshälfte durch Lieferengpässe von Chassis nicht ausgelastet werden konnte, hat das Management nun die wöchentliche Regelarbeitszeit standortübergreifend erhöht, da die Belieferung von VW, Mercedes und MAN auf Hochtouren erfolgt. In der zweiten Jahreshälfte wird zusätzlich auch Ford die Zulieferung von Chassis beginnen. Währenddessen ist die Nachfrage nach Caravans und Reisemobilen ungebrochen hoch. So prognostizieren die Messeveranstalter einen neuen Besucherrekord und das Management zeigte sich mit Blick auf die bisher geschriebenen Aufträge sehr zufrieden. Bezüglich der Nachhaltigkeit der hohen Nachfrage halten wir zwei Sachverhalte für wichtig. Zum einen sind Caravans und Reisemobile im Verhältnis zu PKWs enorm wertstabil. Auch der Sekundärmarkt für diese Fahrzeuge verzeichnet aktuell einen Nachfrageüberhang. Zum anderen stufen wir mögliche negative Implikationen aus dem steigenden Zinsniveau als gering ein. Nach Aussagen des Vorstandes werden lediglich 15% der Käufe mittels Kreditlinien finanziert. Dies betrifft zudem überwiegend Produkte im Preis-Einstiegsbereich, die einen unterproportionalen Einfluss auf die Profitabilität haben.



Innovation an allen Fronten sollte Umsatz- und Ertragsentwicklung antreiben: Neben der Vielzahl von Produktneuheiten durch die neuen Chassis von VW, MAN und Mercedes - die vor allem durch Designinnovationen und ein attraktives Preis-Leistungsverhältnis überzeugen sollen - erachten wir die ebenfalls präsentierten technologischen Neuerungen für bemerkenswert. Ein "Hingucker" war der Fiber-Rahmen bei Caravans, der im Vergleich zu herkömmlichen Rahmenkonstruktionen eine Grundstabilität analog der Karosserie eines PKWs mit sich bringt. Während der Innenraumgestaltung von Caravans aufgrund der Statik bislang Grenzen gesetzt waren, bietet die Bauweise des modernen Fiber-Frames vielfältige Möglichkeiten, um sich in Punkto Design und Ausstattung vom Wettbewerb zu differenzieren. Zudem handelt es sich bei dem Fertigungsprozess um eine teilautomatisierte Lösung. Der steigende Automatisierungsgrad in der Produktion sollte sich künftig positiv auf die Bottom-Line auswirken. Besonderer Beliebtheit bei den Caravans erfreute sich darüber hinaus das in Kooperation mit dem Werkzeughersteller Einhell entwickelte Akku-Modul Namens "One-Night-Stand". Mit dem Power X-Change-Akku lässt sich die elektrische Basisversorgung des Fahrzeugs für eine Nacht sicherstellen, wodurch die Gasversorgung obsolet wird. Darüber hinaus können die Akkus in diversen Geräten von Einhell uneingeschränkt eingesetzt werden. Auch im Hinblick auf die aktuellen Turbulenzen am Gas-Markt traf diese Produktentwicklung entsprechend auf ein hohes Kundeninteresse.



