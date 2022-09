Digitalisierung beginnt im Kopf / Mehr Unternehmergeist bei der digitalen Transformation (FOTO)

Hamburg (ots) - Wir befinden uns in einer Übergangsphase von der automatisierten

Welt hin zur hypervernetzten Welt. In den letzten 20 Jahren haben deutsche

Unternehmen viel ausprobiert - und sich nur langsam an die digitale

Transformation herangetraut. Dieses Abtasten müsse nun vorbei sein, behauptet

der Digitalisierungsberater und Interim Manager Eckhart Hilgenstock.



Deutschland hat digitalen Nachholbedarf. Das zeigt u. a. der Index für digitale

Wirtschaft und Gesellschaft (DESI) 2022. Die größte Volkswirtschaft der EU

landet hier nur auf Platz 13 von 28. Zwar haben viele Unternehmen während der

Pandemie ihren digitalen Wandel notgedrungen beschleunigt. Doch handelte es sich

dabei oftmals nur um die Digitalisierung von Prozessen und Tools. "Dabei bietet

der technologische Fortschritt viel größere Möglichkeiten, innovative

Geschäftsmodelle zu entwickeln, neue Wachstumsmärkte zu erschließen - und den

gesellschaftlichen Wandel positiv zu beeinflussen", so Eckhart Hilgenstock.