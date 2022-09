Stromerzeugung im 1. Halbjahr 2022 17,2 % mehr Kohlestrom als im Vorjahreszeitraum

WIESBADEN (ots) -



- Fast ein Drittel des in Deutschland erzeugten Stroms stammt aus

Kohlekraftwerken

- Stromerzeugung aus Erdgas und Kernenergie geht im Zuge steigender Gaspreise

und der Abschaltung dreier Kernkraftwerke stark zurück

- Hohe Zahl an Sonnenstunden führt zu deutlich mehr Solarstrom

- Fast 60 % weniger Stromimporte aus Frankreich



Der im 1. Halbjahr 2022 in Deutschland erzeugte und ins Stromnetz eingespeiste

Strom stammte zu knapp einem Drittel (31,4 %) aus Kohlekraftwerken. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, nahm

die Einspeisung von Kohlestrom im Vergleich zu 1. Halbjahr 2021 um 17,2 % zu.

Damit wuchs die Bedeutung von Kohlestrom für die Energieversorgung in

Deutschland weiter, wenngleich die aus konventionellen Energieträgern erzeugte

Strommenge gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,1 % auf einen Anteil von 51,5 %

des eingespeisten Stroms zurückging (1. Halbjahr 2021: 56,2 %). Die

Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen stieg um 12,1 % auf einen Anteil von

48,5 % (1. Halbjahr 2021: 43,8 %). Insgesamt wurden im 1.Halbjahr 2022 in

Deutschland 263,2 Milliarden Kilowattstunden Strom ins Netz eingespeist. Das

waren 1,3 % mehr als im 1. Halbjahr 2021.