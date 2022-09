Wirtschaft Scholz verteidigt Regierungskurs in Energiekrise

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung in der Energiekrise gegen Kritik von Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) verteidigt. Seine Regierung habe sich bereits im Dezember auf ausbleibende Gaslieferungen vorbereitet, sagte Scholz am Mittwoch im Bundestag in der Debatte über den Etat des Kanzleramts.



"Wir haben ein Problem bedacht und uns vorbereitet, über das Sie damals noch gar nicht gesprochen haben", sagte er in Richtung der Unionsfraktion. Jetzt seien zum Beispiel die Gasspeicher fast gefüllt. "Was wir jetzt machen sorgt dafür, dass es niemals einen Strommangel geben wird in diesem Winter", sagte Scholz.