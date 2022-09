Nach der Korrektur im Mai und Juni 2022 legte die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) deutlich zu und erreichte am 9.8.22 bei 175,90 Euro ein neues Jahreshoch. Danach konnte sich auch die Aktie des Börsenbetreibers nicht der Schwäche des Gesamtmarktes widersetzen. Nach einem Kursrutsch auf bis zu 163,65 Euro (5.9.22) konnte sich die Aktie im frühen Handel des 7.9.22 wieder auf 169,75 Euro erholen.

Obwohl der Marktanteil von Börsen am Kassamarkt im Vergleich zu alternativen Handelsplätzen weiter gesunken sei, bekräftigten die Experten der UBS ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Börse-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Jahreshoch bei 175,90 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.