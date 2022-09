Derzeit zeigt sich ein Muster: die Renditen und der Dollar steigen - das bringt Indizes wie den Nasdaq und den S&P 500 immer mehr unter Druck. Nun hat der in den letzten Jahren so erfolgsverwöhnte Nasdaq (seit 2009 13 positive Jahre in Folge) sieben Tage in Folge mit Verlusten geschlossen - das gab es zuletzt im November 2016. Der Leitindex S&P 500 absolviert nach 170 Handelstagen das viertschlechteste Jahr seiner Geschichte. Aber nun sind die Aktienmärkte stark überverkauft, ein Boden ist nahe - das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht: nach der absehbar kommenden Erholung (morgen nach EZB-Entscheid und Powell-Rede?) dürften später die Juni-Tiefs noch einmal unterboten werden..

Hinweise aus Video: