Deutschland stehe vor dem Hintergrund einer steigenden Inflation, Engpässen bei der Energieversorgung und der Unterbrechung globaler Lieferketten vor einer wirtschaftlichen Kontraktion, warnte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank AG, Christian Sewing.

"Wir werden nicht mehr in der Lage sein, eine Rezession in Deutschland abzuwenden", so Sewing in einer Rede in Frankfurt. "Wir glauben, dass unsere Wirtschaft widerstandsfähig genug ist, um diese Rezession gut zu überstehen - vorausgesetzt, die Zentralbanken handeln jetzt schnell und entschlossen."