Bremen (ots) - Ziel der Finanzierung ist die Etablierung des Low Code Standards

im Engineering, sowie die Ausweitung der Anwendungsgebiete auf weitere

Ingenieursdomänen.



Das Bremer Startup ELISE hat mit 14,5 Millionen Euro erfolgreich die Series

A-Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die Gesamtsumme wird von Hauptinvestor Spark

Capital gemeinsam mit den Investoren BMW i Ventures, Cherry Ventures, UVC

Partners und Venture Stars bereitgestellt.





Das 2018 gegründete Startup rund um die Gründer Dr. Moritz Maier, SebastianMöller & Daniel Siegel überzeugte die Investorengruppe mit seiner offenenConnected Engineering Plattform zur vernetzten, digitalen und automatisiertenProduktentwicklung. Mit einem Hintergrund in der bionischen Forschung und demAngebot von Ingenieurdienstleistungen entwickelte das Gründerteam eine Lösungfür ihre Projekte, um die Herausforderungen manueller und sich wiederholenderEntwicklungsaufgaben zu überwinden. Schon bald verlangten die Kunden nicht mehrnur nach technischen Dienstleistungen, sondern auch nach Zugang zu derSoftwarelösung."Mit Hilfe der Series A-Finanzierung kommen wir unserem Ziel, der Low CodeStandard im Engineering zu werden, ein deutliches Stück näher. Durch dieeinfache Bedienbarkeit unserer visuellen Programmiersprache können Ingenieure inkürzester Zeit Entwicklungsprozesse abbilden und automatisieren", erklärt Dr.Moritz Maier, Mitgründer und Geschäftsführer von ELISE. "Mit unserer offenenPlattform ermöglichen wir Ingenieuren, die agilen und effizienten Methoden derSoftwareentwicklung auf die Hardwareentwicklung zu übertragen. Diesautomatisiert manuelle und sich wiederholende Aufgaben und ermöglicht esUnternehmen, die wachsende Komplexität von Produktentwicklungen angesichts deszunehmenden Kosten- und Innovationsdruck zu bewältigen.""Dank ELISE gehört die Idee von Connected Engineering bei renommiertenUnternehmen wie BMW, Mercedes-Benz Group oder Airbus bereits heute zum Alltag.Wenn Kunden von ELISE bis zu 90 Prozent Zeitersparnis in Entwicklungsprozessenerreichen, dann ist das viel mehr als ein Proof of Concept. Es ist die Zukunftdes Ingenieurwesens, von der ELISE-Kunden bereits heute partizipieren können",so Alex Finkelstein, General Partner bei Spark Capital.Benjamin Erhart, Partner bei UVC Partners, unterstreicht die Bedeutung derLösung: "ELISE hat die Art und Weise wie Produkte entwickelt werden bereitsheute fundamental verändert. Wir hätten zu Beginn nicht gedacht, dass schnelleIterationen, Nutzung von Erfahrungswissen und einfache Integration bestehenderTools einen so riesigen Impact auf die Produktentwicklung haben: DieVerbesserungen, die ELISE bei den ersten namhaften Kunden, sowohl in Bezug auf