Start-up Senken revolutioniert den Markt für Klimazertifikate / Erste Handelsplattform für den Emissionszertifikatehandel (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Weltweit erster offener Web 3 Carbon Credit Marktplatz- Neue Handelsplattform für den Emissionszertifikatehandel- Senken schafft Transparenz im unübersichtlichen Markt- Freiwilliger CO2-Ausgleich so einfach wie eine Bestellung bei Amazon- Blockchain-Infrastruktur ermöglicht Rückverfolgbarkeit und Überprüfbarkeit derZertifikate- Blockchain Lead von EY und Axel Springer HY gründen Klima-FintechEs geht darum, den Status quo aufzubrechen: Der freiwillige Markt fürEmissionszertifikate ist bisher alles andere als übersichtlich. Gleichwohl sindInvestitionen in Ausgleichsprojekte für viele Unternehmen, die sich freiwilligzu Klima-Zielen verpflichtet haben, ein wesentlicher Bestandteil ihrerDekarbonisierungsstrategien. Die Folge: Es entsteht aktuell eine ganz neueDynamik im Markt. Die Nachfrage nach Zertifikaten steigt, was einen Preisanstiegzur Folge hat. Gleichzeitig entwickeln sich globale Standards, um angemesseneQualitätsniveaus für Emissionskompensationen sowohl auf der Angebots-, als auchauf der Nachfrageseite zu definieren. Um die Navigation in diesemanspruchsvollen Markt zu vereinfachen, hat Senken eine einfach zu nutzendeHandelsplattform entwickelt, auf der jeder unkompliziert und klimawirksamEmissionszertifikate vergleichen, kaufen, handeln und stilllegen kann. DerStartschuss für Senken.io fällt am 7. September 2022.Den Überblick behalten"Wir sehen uns als Marktorchestrator", sagt René Schäfer, Gründer von Senken.Auf senken.io können Unternehmen und Investoren transparent und nachvollziehbartokenisierte Emissionszertifikate von Klimaprojekten kaufen und handeln. DieZertifikate sind in einer verteilten Datenbankstruktur dezentral und unverändertgespeichert. Sie enthalten alle notwendigen und verfügbaren Informationenentlang der Wertschöpfungskette der Klimaprojekte - von Informationen, die dieQualität und Leistung der Projekte bestimmen, über Sensordaten, Informationen zuZusatznutzen und Handels- und Marktdaten."Wir bieten derzeit rund 20 Millionen Zertifikate auf unserem Marktplatz an. 18Millionen weitere Credits sind gerade im Onboarding", führt Adrian Wons, Gründervon Senken, aus. Ein Zertifikat entspricht dabei einer Tonne an eingespartenoder gespeicherten Treibhausgasen. Senken hat es sich zur Aufgabe gemacht, dasProblem der Glaubwürdigkeit und Transparenz des freiwilligen Kohlenstoffmarktesaufzulösen. Will ein Unternehmen heute ein Klimazertifikat kaufen, ruft es beiAgenturen an, die sich ihrerseits wieder informieren, wo gerade Zertifikateverfügbar sind. Dieser Informationsfluss ist langsam, und weil vieleZwischenstellen beteiligt sind, auch teuer.