afb Application Services AG wird Teil der NAVAX Unternehmensgruppe

Wien/München (ots) - Die afb Application Services AG, mit Hauptsitz in München,

wird neues Mitglied in der NAVAX Unternehmensgruppe. Die mehrheitliche Übernahme

des seit über 25 Jahren bestehenden Innovations- und Transformationspartners für

die Finanzdienstleistungsbranche mit 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde

unter Mitwirkung des Private Equity Investors Maguar vollzogen. Mit diesem

strategischen Kauf baut NAVAX seine Financial Services Aktivitäten rund um

Leasing, Factoring, Immobilien und Banken weiter aus.



Dank der strategischen Beteiligung von Maguar bei der NAVAX Unternehmensgruppe,

die bereits seit einem Jahr besteht, sind Zukäufe dieser Art nun möglich. Maguar

ist ein Private Equity Investor mit Sitz in München, der sich auf die

Investition in Softwareunternehmen in der DACH-Region spezialisiert hat.