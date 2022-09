BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Siemens Energy nach einer Pflichtwandelanleihe auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Anteilsverwässerung für die bestehenden Aktionäre sei schlimmer als befürchtet, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch sei mit der Pflichtwandelanleihe nur ein Teil der geplanten Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Siemens-Gamesa-Kaufs umgesetzt worden. Er erwartet weitere Kapitalerhöhungen in den kommenden Wochen mit einem ähnlichen oder gar negativeren Verwässerungseffekt./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 08:03 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 08:03 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -0,37 % auf 13,45EUR erreicht.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Nicholas Green

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 9

Kursziel alt: 9

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m