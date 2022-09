Bundesverband MIRO schlägt Alarm / Extreme Energiekosten sind Gift für die Gesteinsindustrie und die gesamte Wirtschaft

Berlin (ots) - Die explosionsartig gestiegenen Gas- und Strompreise inDeutschland sind von Unternehmen nicht mehr abzufedern. Die Politik istgefordert, das zu tun, wofür sie gewählt wurde. Sie muss umgehend im Sinne vonWirtschaft und Gesellschaft handeln: Jetzt! Denn nachdem das sogenannteEntlastungspaket vom 4. September offenbar in wesentlichen Punkten diewirtschaftlichen Realitäten ausblendet, ist maximale Gefahr im Verzug. Wird dasRisiko, dass nach vielen internationalen nun auch heimisch strukturierteWertschöpfungsketten brechen, übersehen oder gar billigend in Kauf genommen?Gesteinsunternehmen spüren dramatische Veränderungen gleichermaßen auf ihrerKosten- wie auch auf der Nachfrageseite. Welche Folgen hätte ein Totalausfall?"Die heimische Gesteinsindustrie steht ganz am Anfang vielerWertschöpfungsketten. Sie beliefert die Bauwirtschaft und die Industrie. Brückenund Verkehrswege, Baustoffe für Wohnhäuser und öffentliche Gebäude, dieStahlproduktion, Gießereiprodukte, Sanitärkeramik und Glas, Wasseraufbereitung,Erdwärmegewinnung und Windkraftanlagen - dies und vieles andere mehr kann ohneSand, Kies, Quarzkies und Naturstein weder produziert noch gebaut oder saniertwerden. Sollten die Unternehmen der Gesteinsindustrie ausfallen, geht es umsGanze. Nichts läuft mehr ohne die notwendigen Rohstoffe. Keineswegs nur dasWohnungsbauprogramm, sondern im Grunde alle im Koalitionsvertrag fixiertenwirtschaftlichen Vorhaben stehen dann komplett zur Disposition!", kommentiertSusanne Funk, Geschäftsführerin Politik und Kommunikation beim BundesverbandMineralische Rohstoffe , MIRO, die aktuellen Entwicklungen und ergänzt: "Undeinmal verschwundene Industrie kommt so leicht nicht mehr zurück.".