Berlin (ots) - Derzeit ist Nachhaltigkeit aber nur bei jedem fünften Unternehmenein zentrales Element der Produktdesign-StrategieUnternehmen müssen Nachhaltigkeit in ihren Produktentwicklungsprozessenverankern, wenn sie das Ziel von Netto-Null-Emissionen erreichen wollen. Dasgilt insbesondere für den entlang der Wertschöpfungskette indirekt verursachtenCO2-Ausstoß (Scope-3-Emissionen[1]). Mehr als zwei Drittel der Unternehmen mitnachhaltigen Produktdesign-Strategien konnten ihre Kohlendioxidemissionenverringern, und fast drei Viertel verzeichneten Umsatzsteigerungen. Zu diesenErgebnissen kommt die neue Studie " Rethink: Why sustainable product design isthe need of the hour (https://www.capgemini.com/de-de/news/studie-unternehmen-profitieren-von-nachhaltigem-produktdesign-senkung-von-co2-emissionen-und-kosten/)" des Capgemini Research Institute(https://www.capgemini.com/insights/research-institute/) . Die Untersuchungzeigt, dass es für Unternehmen vielversprechend ist, diese Initiativen zuauszuweiten. Der erste Schritt kann darin bestehen, Nachhaltigkeit alsstrategische Priorität der Produktdesign-Teams zu definieren.Designentscheidungen haben einen wesentlichen Einfluss auf die ökologischen undsozialen Effekte von Produkten. So lassen sich etwa 80 Prozent derUmweltauswirkungen von Produkten auf Entscheidungen in der Designphasezurückführen.[2] Nachhaltiges Produktdesign ist daher ein zentraler Hebel, derOrganisationen helfen kann, die Transformation zu Net Zero zu vollziehen.Produkt-Emissionen[3] können einen großen Teil der Gesamt-Emissionen vonUnternehmen ausmachen, und Strategien für nachhaltiges Design sind notwendig, umsie zu senken. Dennoch haben erst 22 Prozent der Unternehmen Nachhaltigkeit zueiner Priorität ihrer Produktgestaltung gemacht - weltweit sowie in Deutschland.Nur etwa ein Viertel der Unternehmen weltweit führt bei der Entwicklung neuerProdukte regulär Bewertungen der Umweltauswirkungen[4] (26 Prozent) sowie dersozialen Folgen[5] (25 Prozent) durch. In Deutschland sind es 36 Prozent bzw. 26Prozent."Unternehmen, die ihre Dekarbonisierungsziele erreichen und erfolgreich zunachhaltiger Entwicklung beitragen wollen, müssen bereits in der Design-Phaseden gesamten Produktlebenszyklus in den Blick nehmen: von den Frühstadien desProduktdesigns über die Auswahl der Materialien bis hin zumEnd-of-Life-Management. Wertvoll sind dabei Konzepte wie systemisches Denken,zirkuläres Design Thinking und regenerative Ansätze", sagt Lukas Birn,Sustainability Lead bei Capgemini in Deutschland . "Unternehmen können damitrechnen, dass viele Nachhaltigkeitsinitiativen zwar kurzzeitig herausfordernd