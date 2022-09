eBay Flexi-Kapital iwoca und eBay lancieren innovative Finanzierungslösung für Händler*innen (FOTO)

Frankfurt a.M./Dreilinden (ots) - Erstmals bringen der auf Kleinunternehmen und

Selbstständige spezialisierte Online-Kreditanbieter iwoca und eBay mit eBay

Flexi-Kapital (https://cloud.forbusiness.ebay.com/flexi-kapital-by-iwoca) by

https://www.iwoca.de/ eine Finanzierungslösung auf den Markt, die

Onlinehändler*innen auf dem eBay-Marktplatz direkten, unkomplizierten und

schnellen Zugang zu kurzfristigen Betriebsmittelkrediten ab 2.500 bis 1 Million

Euro ermöglicht. Die Mehrheit der Kreditgenehmigungen erfolgt automatisiert und

in Echtzeit, sodass Händler*innen in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach der

Anfrage bereits über die Geldmittel verfügen können. Anstelle von Zinsen, zahlen

eBay-Verkäufer*innen eine einmalige Festgebühr. Die Rückzahlungen der Kredite

sind flexibel, da sie an den Umsatz auf der eBay-Plattform gekoppelt sind. So

muss in Monaten mit geringeren Umsätzen auch weniger zurückgezahlt werden.

Ebenso flexibel kann der Kredit aufgestockt werden, um auf plötzliche,

unerwartete oder saisonale Veränderungen oder Schwankungen der Nachfrage zu

reagieren.



Verbesserte Finanzierungsbedingungen für Groß- und Einzelhandel dringend nötig