Die Windanlagentochter von Siemens müßte an der Börse eigentlich ein Outperformer sein. Der Umstieg von fossiler auf Erneuerbare Energien sollte für schwungvolle Geschäfte sorgen. Auch die Abhängigkeit von Rußland kann nur durch das Forcieren von Wind- und Solarkraft gelingen. Tatsächlich aber crashte die Aktie, binnen Jahresfrist stürzte der Kurs um rund 45% ab! Siemens Energy muß mit hohen Verlusten wegen dem Ausstieg aus dem Rußland-Geschäft rechnen. Und die Windmühlentochter Gamesa mußte ihre Jahresprognose kappen wegen höherer Wartungskosten für Onshore-Anlagen. In den ersten neun Monaten – das Geschäftsjahr dauert bis Ende September – ging eine schlappe Milliarde über die Wupper. Siemens Energy hat im wesentlichen zwei Sparten: Die Windräder und das Geschäft mit konventionellen Kraftwerken sowie Stromübertragung. Interessanterweise erwies sich das konventionelle Geschäftsfeld stabiler. Im dritten Quartal kletterte der Spartenumsatz um rund 1%. Es gibt Anzeichen, daß die Siemens-Tochter das Tal der Tränen schon bald verlassen könnte. Der Auftragsbestand liegt mit rund 60 Milliarden auf einem Rekordwert. Der Ordereingang lag in den vergangenen vier Quartalen über 6 Milliarden Euro und damit deutlich höher als jeweils in den fünf Quartalen zuvor. Insbesondere die Einheit Stromübertragung kann sich vor Aufträgen kaum retten, schließlich müssen Wind- und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen werden. Eine Stellschraube für den Gewinn sind die Verkaufspreise. Siemens Energy scheint es nicht sehr schwer zu fallen, signifikante Preiserhöhungen durchzusetzen. Darüber hinaus ist eine Neustrukturierung des Unternehmens geplant. Die Gesellschaft soll schlanker organisiert werden. Mit kürzeren Entscheidungswegen und flacherer Hierarchie. Mit zwei neuen Vorstandsressorts soll die Komplexität verringert werden. Etwa 20% der Führungskräfte müssen gehen. Soeben wurde bekannt, daß Siemens Energy erneut in den DAX aufsteigt. Auch die Komplettübernahme der Windkrafttochter Gamesa stützt den Kurs. Mit aktuell 14,58 Euro notiert das Papier ganz in der Nähe des Allzeittiefs (13,40 Euro). Der Börsenwert beläuft sich auf nur noch 10 Milliarden. Dem steht eine Marktkapitalisierung von rund 30 Milliarden gegenüber. Ein Witz. Fazit: Die Windkraft steht vor einem neuen Boom. Aber auch ohne konventionelle Kraftwerke wird es vorerst nicht gehen. Wir setzen auf einen turnaround der Siemens-Tochter. Zuvor aber Bodenbildung abwarten.