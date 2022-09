Wirtschaft NRW-SPD drängt auf schnelle "Gaspreisbremse"

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen fordert die rasche Einführung einer "Gaspreisbremse". Man begrüße ausdrücklich, dass der Bund sie für "möglich und notwendig erachtet", heißt es einem Beschluss der Fraktion, über den der "Spiegel" berichtet.



"Sie muss schnell kommen, um Unternehmen und Privathaushalte vor Zahlungsschwierigkeiten zu schützen." Deren Schutz wiege "schwerer als die Vermeidung von Haushaltsdefiziten". Am Sonntag hatte die Ampelkoalition in Berlin sich auf ein drittes "Entlastungspaket" geeinigt.