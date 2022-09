Deutsche wollen weniger Geld für Förderung der nachhaltigen Landwirtschaft ausgeben (FOTO)

Berlin (ots) - Immer weniger Deutsche sind bereit, mehr Geld für Lebensmittel

auszugeben, um die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft voranzutreiben. Das ergibt

eine Umfrage, die das Forum Moderne Landwirtschaft (FML)

(http://www.moderne-landwirtschaft.de/) gemeinsam mit den Meinungsmachern von

Civey (http://www.civey.com) über einen Zeitraum von vier Monaten erhoben hat.

Bei der Umfrage, die innerhalb der vergangenen vier Monate drei Mal durchgeführt

wurde, wurden zum einen die Bereitschaft zum Ausgeben von mehr Geld zur

Förderung der Nachhaltigkeit der Landwirtschaft abgefragt, als auch die

Personengruppen mit Einkäufen von konventionellen Fleischprodukten sowie von

Bio-Produkten. Die Bereitschaft mehr Geld auszugeben, ist dabei in diesem kurzen

Zeitraum gesunken (April: 54,3 Prozent; September: 49,2 Prozent).



Durch die steigende Inflation werden Lebensmittel immer teurer, das führt

offenbar bei vielen dazu, dass sie beim Einkauf von Lebensmittel wieder genauer

auf die Preise achten. So geben 38,8 Prozent der Befragten an, dass sie derzeit

nicht bereit sind, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, um die Nachhaltigkeit

der Landwirtschaft voranzutreiben. Im Vergleich dazu lag der Wert der im April

Befragten noch bei 35 Prozent.