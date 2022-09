Sycor. Wandel und Konstanz im Einklang (FOTO)

Göttingen (ots) - # Digitale Transformation in den Unternehmen funktioniert nur

individuell.



Göttinger IT-Unternehmen setzt auf die Menschen hinter der Technologie.



Ottobock Tochter feiert im nächsten Jahr 25-jähriges Jubiläum





Der IT-Markt und damit auch der Markt für IT-Services ist im Kontext der"Digitalen Transformation" seit vielen Jahren hochdynamisch. SpezialisierteDienstleister aus diesem Bereich, wie zum Beispiel die Sycor alsIT-Service-Provider, müssen technologisch immer auf dem neuesten Stand sein unddie eigenen Kunden sowie deren konkrete IT-Herausforderungen genaustensverstehen."Für uns ergibt sich daraus ein klarer Auftrag. Wir müssen selbst immerwandlungsfähig sein und den digitalen Wandel aktiv mitgestalten. Gleichzeitigerwarten Kunden und Mitarbeiter berechtigterweise Konstanz in Bezug auf die Artund Weise, wie wir miteinander arbeiten. Wandel und Konstanz sind bei Sycor alsokeineswegs ein Widerspruch, sondern zwei Säulen unseres Erfolges", erklärtThomas Ahlers, CEO der Sycor Group."Unsere Vision ist es, unsere Kunden dabei zu unterstützen, das Potenzialmoderner Technologien für die Menschen nutzbar zu machen. Wir verstehen unsdabei als trusted advisor, der mit der passenden Lösung seinen Kunden hilft, imWettbewerb noch erfolgreicher zu sein", ergänzt Guido Lindlar, der alslangjährig erfahrener Sales Experte seit Juli die Rolle des Chief Sales Officer(CSO) in der Geschäftsführung von Sycor übernommen hat."Mich hat Sycor genau aus diesem Grund als dynamisches Unternehmen überzeugt.Die Digitalisierung muss den Menschen helfen, und zwar so, dass der Nutzenschnell erkennbar und auch erreichbar ist. Dafür stehen die Kolleginnen undKollegen von Sycor in unzähligen Projekten."Ruhiges Fahrwasser in turbulenten Zeiten.Insbesondere in den vergangen beiden Jahren wurde in der SycorUnternehmenszentrale in Göttingen viel dafür getan, um geschäftlichen Erfolg,Innovationskraft sowie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit auch in Zukunftzuverlässig zu realisieren.Zu diesem Zweck wurden interne Prozesse verschlankt und Zielbranchen undKundenprofile geschärft. Seitdem fokussiert sich das Leistungsportfolio auf dieTransformationsbedürfnisse mittelständischer Kunden aus den BereichenHealthcare, Medizintechnik und LifeScience sowie aus der Prozess- undFertigungsindustrie.Die Fakten weisen klar darauf hin, dass diese Weichenstellungen greifen: Nacheinem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2021 mit einer Umsatzsteigerung von über