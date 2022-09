Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) -- Nachfrage nach Massenmetallen und Spezialmetallen steigt- Pariser 1,5-Grad-Klimaziels macht bis 2040 eine Versechsfachung des globalenEinsatzes mineralischer Rohstoffe für klimafreundliche Energietechnologienerforderlich- Hohe Importabhängigkeit Europas erfordert zügige Konkretisierung derRohstoffstrategienDie Transformation Richtung Klimaneutralität und die Digitalisierung werden denzukünftigen Rohstoffbedarf Deutschlands und Europas wesentlich prägen, aber auchverändern. Gleichzeitig hat der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine eineneue Realität geschaffen und der Weltgemeinschaft vor Augen geführt, dass trotzgegenseitiger Abhängigkeiten und wirtschaftlicher Verflechtungen Rohstoffe alspolitisches Druckmittel eingesetzt werden können. In einer neuen Analyse hatsich KfW Research vor diesem Hintergrund mit den großen Herausforderungenbefasst, die sich hinsichtlich der Rohstoffbeschaffung und -sicherung ergeben:Bei zahlreichen notwendigen Rohstoffen wie Kupfer, Lithium oder Seltenen Erdenbesteht eine große Importabhängigkeit. Bei einigen sind sowohl bei Abbau alsauch Weiterverarbeitung Länderkonzentrationen zu verzeichnen, die noch höhersind als bei der Öl- und Gasproduktion. Für die Positionierung europäischerUnternehmen im Bereich strategischer Technologien wie Lithium-Ionen-Batterienoder Solartechnik stellen die hohe Marktmacht Chinas in der Weiterverarbeitungder Rohstoffe aber auch andere potenzielle Flaschenhälse wie zu geringeBergbaukapazitäten eine Herausforderung bei der Versorgung und für denTechnologiestandort Europa dar.Die Analyse zeigt: Während die Bedeutung fossiler Energierohstoffe abnimmt, wirddie Nachfrage nach Massenmetallen wie Kupfer und Spezialmetallen wie Lithium,Seltenen Erden oder Kobalt stark steigen. Diese mineralischen Rohstoffe stehenim engen Zusammenhang mit dem Ausbau erneuerbarer Energien, der Entwicklung vonAntriebstechnologien und Batterien für E-Mobilität sowie Robotik, 3-D Druck undanderen digitalen Technologien. Dr. Fritzi Köhler-Geib, Chefvolkswirtin der KfWfasst zusammen: "Die "grüne Transformation" unserer globalen Wirtschaft mit demZiel, den globalen Temperaturanstieg gemäß dem Pariser Klimaabkommen auf 1,5Grad zu begrenzen, geht voraussichtlich bis 2040 mit einer Versechsfachung desgegenwärtigen Bedarfs an mineralischen Rohstoffen für klimafreundlicheEnergietechnologien weltweit einher. Die globalen Digitalisierungsbestrebungenwerden die Nachfrage zusätzlich erhöhen."Deutschland und Europa sind in hohem Maße auf den Import von Metallen undeinzelnen Industriemineralien angewiesen. Aus der Liste der 30 kritischen