Gesetzliche Unfallversicherung auf der Rehacare (FOTO)

Berlin (ots) - Vom 14.-17.09.2022 findet in Düsseldorf die Rehacare statt. Die

gesetzliche Unfallversicherung wird dort mit einem Gemeinschaftsstand (D 23) in

Halle 6 vertreten sein. Berufsgenossenschaften, Unfallkassen und ihr

Spitzenverband, die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), informieren

über Rehabilitation und Rehasport. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



Ziel der gesetzlichen Unfallversicherung ist es, Menschen nach einem

Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit wieder so weit zu rehabilitieren, dass

sie ein eigenständiges Leben führen und möglichst an ihren Arbeitsplatz

zurückkehren können. Die Rehabilitationsangebote sind deshalb vielfältig, einige

werden auf der Rehacare gezeigt.