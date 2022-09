Sateliot, der weltweit erste Satellitenbetreiber, der standardmäßige 5G NB-IoT-Konnektivität anbietet, tritt dem IMC bei

London (ots/PRNewswire) - Der Anbieter von Satellitenkonnektivität Sateliot ist

der größten Handelsorganisation für den IoT-Sektor - dem IoT M2M Council (IMC) -

beigetreten, um das Bewusstsein für seine neuartige Technologie zu schärfen, die

Satellitenkonnektivität im erdnahen Orbit (LEO) nahtlos mit traditionelleren

zellularen Netzwerken und zum ersten Mal in der Geschichte mit dem

Standardprotokoll 5G kombiniert. Sateliot bietet Konnektivität für

handelsübliche, nicht modifizierte 5G NB-IoT-Geräte, die 100 % der Erde

abdecken. Der IMC besteht aus 25.000 Produktherstellern/-entwicklern und

Unternehmensanwendern, die IoT-Lösungen in einer Vielzahl von vertikalen Märkten

rund um den Globus einsetzen.



"Unsere Lösung ermöglicht es, dass dasselbe wenige Dollar teure NB-IoT-RF-Modul,

das über Mobilfunk funktioniert, ohne Änderung der Hardware mit unserer

Satellitenkonstellation verbunden werden kann, was im Grunde genommen überall

eine nahtlose Konnektivität ermöglicht", sagt Gianluca Redolfi, CCO von

Sateliot, der das Unternehmen im IMC Board of Governors vertreten wird. "Wir

betrachten den IMC als ideale Plattform, um eine Vordenkerrolle in wichtigen

vertikalen Märkten zu etablieren - die IMC-Mitgliedschaft wird das Bewusstsein

der Käufer von IoT-Technologie fördern."