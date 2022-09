Weiter auf Wachstumskurs DRACOON baut Geschäftsführung mit Dr. Björn Momsen und Morad Rhlid aus

Regensburg (ots) - DRACOON, deutscher Marktführer im Bereich Enterprise File

Services, will weiterwachsen und hat sich hierfür zwei neue Geschäftsführer ins

Boot geholt. Ab sofort unterstützen Morad Rhlid und Dr. Björn Momsen Marc

Schieder als gleichberechtigte Geschäftsführer.



DRACOON, der deutsche Marktführer im Bereich Enterprise File Services, ist auf

Wachstumskurs. Immer mehr deutsche Großunternehmen und -institutionen zählen

inzwischen zu seinem Kundenstamm. Die AUDI AG, der ADAC, das Bayerische

Staatsministerium für Unterricht und Kultus, der Anbieter für Praxissoftware

mediatixx, KIND Hörgeräte oder auch der Saunahersteller KLAFS, sie alle waren in

den vergangenen 12 Monaten auf der Suche nach einer Lösung für den sicheren

Transfer ihrer Daten - und haben sich am Ende für DRACOON entschieden.