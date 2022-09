Neueste Forschungsergebnisse auf dem ESMO-Kongress 2022 zeigen die Bedeutung umfassender genomischer Profilerstellung für Krebspatienten

Die Vorträge werden zeigen, wie genomische Signaturen und Sequenzierung der nächsten Generation die Versorgung von Krebspatienten verbessern können

SAN DIEGO, 7. September 2022 /PRNewswire/ -- Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), ein weltweit führender Anbieter von DNA-Sequenzierungs- und Array-Technologien, gab heute bekannt, dass auf der diesjährigen Jahrestagung der European Society of Medical Oncology (ESMO), die vom 9. bis 13. September in Paris stattfindet, mehrere Forschungsabstracts zum Thema Onkologie vorgestellt werden. Die Abstracts unterstreichen den Wert der Sequenzierung der nächsten Generation (NGS) und der onkologischen Assays von Illumina für die Krebsforschung und die Patientenversorgung.