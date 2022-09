Talanx stieg im Zeitraum zwischen den Corona bedingten Crashtiefs aus März 2020 von einem Niveau um 21,42 Euro die letzten Jahre merklich an und konnte schließlich zu Beginn dieses Jahres ein Hoch bei 44,42 Euro markieren. Seither hält sich Talanx in einem intakten Abwärtstrend auf, allerdings zeichnet sich im Bereich von 34,50 Euro ein potenzieller Boden ab. Kann dieser nach technischen Aspekten regelkonform zur Oberseite aufgelöst werden, könnte sogar ein potenzieller Trendwechsel einsetzen und würde sich für entsprechende Long-Ansätze anbieten.

Gespanntes warten auf EZB-Entscheid

Um den Ansatz eines Trendwechsels glaubhaft darzustellen, müssen Bullen die Talanx-Aktie mindestens über 36,70 Euro vorantreiben. In einem ersten Schritt könnten dann Zugewinne an 38,00 und schließlich an 39,50 Euro vollzogen werden, die sich bestens für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten würden. Ein Verbleib in der aktuellen Handelsspanne wäre dagegen neutral zu bewerten, unterhalb von 34,00 Euro würden allerdings Rücksetzer zurück auf die Jahrestiefs bei 33,44 Euro drohen.