Benedikt Rohlmann So schöpfen KMUs steuerliches Optimierungspotential voll aus (FOTO)

Ratingen (ots) - Benedikt Rohlmann ist der Gründer und Geschäftsführer der

Rohlmann Steuerberatungsgesellschaft mbH, die vorrangig kleinere und

mittelständische Unternehmen bei der Gestaltung und Optimierung ihrer Steuern

hilft. Hier erfahren Sie, wie er dabei vorgeht und worauf sein Konzept basiert.



Steueroptimierung ist bei Unternehmern ein beliebtes Thema - nicht zuletzt, weil

sich dadurch jährlich viel Geld einsparen lässt. In der Praxis sieht es jedoch

in den meisten Fällen anders aus. Denn auch, wenn die Unternehmer sich eingehend

mit der Thematik auseinandersetzen, fehlt es ihnen doch an Know-how, ihre

steuerliche Gestaltung und Optimierung erfolgreich umzusetzen. In der Regel ist

auch der Steuerberater keine große Hilfe, da dieser sich vornehmlich mit

vergangenheitsbezogenen Verwaltungsthemen befasst. "Die meisten Unternehmen

haben im Bereich Steueroptimierung großes Potenzial, das sie aber kaum

ausschöpfen", weiß der Steuerberater Benedikt Rohlmann.