CREDIT SUISSE stuft CRH auf 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für CRH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Daten für das Baugewerbe im August deuteten auf eine weitere Verlangsamung der Nachfrage hin, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der starke Anstieg der Kosten, der makroökonomische Gegenwind und die Sorgen über die Energiepreise und die -versorgung seien die Ursachen für einen wachsenden Pessimismus in den nächsten zwölf Monaten. CRH und der Konkurrent Holcim seien jedoch am besten positioniert, um durch diese unsicheren Zeiten zu kommen./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 20:56 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2022 / 20:57 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CRH Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,34 % auf 35,67EUR erreicht.