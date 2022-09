Die Aktie der Münchener Rück zeichnet sich in diesen Tagen durch eine relative Widerstandsfähigkeit gegenüber den aktuellen Marktunbilden aus. Das derzeitige Chartbild offeriert sogar die weitere Ausdehnung der Aufwärtsbewegung, sofern es der Münchener Rück gelingen sollte, eine weitere Hürde zu überspringen…

Der Boden für den derzeit zu beobachtenden Vorstoß auf der Oberseite wurde kürzlich gelegt, als die Münchener Rück die eminent wichtige Unterstützungszone um 230 Euro auf Belastbarkeit überprüfte. Nach dem erfolgreichen Test drehte der Wert nach oben ab und konnte mit dem Ausbruch über die 240 Euro erste Akzente auf der Oberseite setzen.

In den letzten Handelstagen gelang es der Münchener Rück mit dem Widerstand bei 245 Euro eine weitere Hürde zu überspringen. Damit war der Weg in Richtung 250 Euro frei. Aktuell ist eine Attacke der Aktie auf den Widerstandsbereich von 250 Euro zu beobachten. Noch will der Knoten aber nicht platzen.

Sollte es der Münchener Rück jedoch gelingen, auch die 250 Euro zu überspringen, so könnte sich für die Aktie die Tür in Richtung 260 / 263 Euro öffnen. Um den Druck auf der Oberseite aufrechtzuerhalten, sollten Rücksetzer im besten Fall auf den Bereich von 240 Euro begrenzt bleiben. Bei einer Korrekturbewegung unter die 230 Euro würde gar eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

Kurzum. Die Münchener Rück weist derzeit ein beachtliches Aufwärtsmomentum auf. Eine Fortsetzung der Bewegung über die 250 Euro hinweg würde der Aktie weiteres Aufwärtspotential eröffnen. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 260 / 263 Euro möglich. Sollte es hingegen zu einem Rücksetzer unter die 240 Euro kommen, ist Obacht geboten.