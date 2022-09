Ölpreise erholen sich leicht nach mehrmonatigem Tief

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Wegen der Drohgebärden des Kreml-Chefs Wladimir Putin zu möglichen Lieferstopps haben sich die Ölpreise am Mittwoch etwas erholt. Am Morgen waren sie wegen trüber Konjunkturaussichten noch auf den tiefsten Stand seit Monaten gefallen. Am Mittag stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf 93,40 US-Dollar. Das waren 58 Cent mehr als am Vortag. Ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 51 Cent auf 87,39 Dollar.

Sein Tageshoch erreichte der Ölpreis am Vormittag, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin jenen Regierungen mit einem Lieferstopp für Rohstoffe gedroht hatte, die einen Preisdeckel einführen wollen. Derlei Pläne werden etwa von den G7 und der Europäischen Union verfolgt. In der Spitze kostete ein Barrel Brent 93,80 Dollar, ehe es gegen Mittag wieder etwas nachgab.