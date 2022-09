Hamburg (ots) - Aon plc (NYSE: AON), ein führendes globales Beratungs- und

Dienstleistungsunternehmen, hat heute den deutschen Marktreport 2022

veröffentlicht. Der Bericht gibt Einblicke in eine Risikolandschaft, die

zunehmend komplexer, dynamischer und vernetzter wird. Traditionelle

Versicherungslösungen werden diesen neuen Risiken nicht mehr gerecht. Um

Unternehmenswerte zu erhalten und auszubauen, müssen Risiken und Resilienz

deshalb neu priorisiert werden.



Brexit, Corona-Pandemie, Naturkatastrophen und Ukraine-Konflikt - schwer

kalkulierbare Unsicherheiten für Unternehmen nehmen schon seit Jahren stetig zu.

Und sie werden immer komplexer. Fast alle Risiken ziehen weitere nach sich. Es

entstehen Dominoeffekte wie Lieferkettenunterbrechungen und eine zunehmende

Cyber-Kriminalität.





Die Versicherer reagieren in vielen Sparten mit höheren Prämien, geringerenDeckungskapazitäten und sogar mit Ausschlüssen von Risiken. Besonders betroffensind die Sach- und die Cyber-Versicherung.In der Sachversicherung sind vor allem Brände und klimabedingte Katastrophenbedeutende Schadenszenarien. 2021 erreichte die Schadenkostenquote 177 Prozentund damit den höchsten Wert seit den 2000er Jahren. Die Schäden, die Sturmtief"Bernd" im Juli 2021 verursacht hat, haben Spuren im Erst- undRückversicherungsmarkt hinterlassen. Die diesjährige Dürreperiode mit mehrerenWaldbränden zeigt, dass sich dieser Trend wohl fortsetzen wird. Aber nicht nurdie Häufigkeit von Schäden hat stark zugenommen, auch die Kosten für dieSchadenregulierung sind sprunghaft angestiegen. Sowohl die Rohstoffknappheit alsauch die Inflation machen die Regulierung eines Einzelschadens teuer.Neben dem Sachversicherungsmarkt verhärtet sich vor allem der Cyber-Markt ineinem rasanten Tempo. "Es gibt deutliche Prämienanpassungen und zahlreicheAuflagen" erklärt Kai Büchter, CEO Aon D-A-CH. Dabei ist das Vorgehen derVersicherer aber keineswegs einheitlich. So bewerten die Versicherer schon dieAnforderungen an die IT-Sicherheit der Unternehmen als Voraussetzung derVersicherbarkeit des Risikos sehr unterschiedlich. "Dieses inhomogene Vorgehender Versicherer macht es für Unternehmen schwer, sich einen Überblick überUmfang und Inhalt ihres Versicherungsportfolios zu verschaffen. Der Bedarf anaussagekräftigen Informationen und Erkenntnissen zur Gestaltung bessererRisikomanagement-Entscheidungen wächst damit ständig weiter." sagt Büchter."In Zukunft müssen Risiken verstärkt in ihrer Komplexität wahrgenommen werden",fasst Hartmuth Kremer-Jensen, Chief Broking Officer D-A-CH und Deputy CEO beiAon in Deutschland, die Ergebnisse des Reports zusammen. Nur so kann es in einemvolatilen Umfeld gelingen, intelligente und individuelle Absicherungslösungenfür Unternehmen zu entwickeln. "Denn es gibt nichts Teureres für Kunden, alsohne Kenntnis des wirklichen Bedarfs an einer vorgeblich billigen Lösungfestzuhalten", sagt Kremer-Jensen.Der Aon Marktreport 2022 informiertausführlich über alle spartenspezifischen Fakten und Zusammenhänge in derVersicherungsbranche.Pressekontakt:Aon Holding Deutschland GmbHMelanie KellnerCaffamacherreihe 16, 20355 HamburgTel.: +49 40 3605 2280mailto:Melanie.Kellner@aon.comInfografiken und Bilder in druckreifer Qualität können unterhttp://www.aon.ecco-duesseldorf.de/bilder/ heruntergeladen werden.Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68495/5315200OTS: Aon Deutschland