Zweistelliges Plus im ersten Halbjahr 2022 Kreditbanken steigern Neugeschäft an Konsum- und Investitionskrediten

Berlin (ots) - Die auf Finanzierungen spezialisierten Banken haben ihr

Kreditneugeschäft mit Unternehmen und Verbrauchern in der ersten Jahreshälfte

2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zweistellig ausgebaut. Ihre Vergabe von

Konsumkrediten erhöhten sie um 15,5 Prozent auf einen Wert von 29,4 Milliarden

Euro. Noch stärker bauten sie ihre Investitionskredite aus und zwar um 18,3

Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. "In der ersten Jahreshälfte haben viele

Unternehmen und Verbraucher aufgeschobene Investitionen nachgeholt und

finanziert," erläutert Jens Loa, Geschäftsführer des Bankenfachverbandes.



Neben ihren Hauptgeschäftsfeldern haben die Kreditbanken auch ihr Neugeschäft in

den Bereichen Händlereinkaufsfinanzierung um 1,7 Prozent und Forderungsankauf um

2,8 Prozent gesteigert. Das Kreditneugeschäft der Kreditbanken erhöhte sich im

ersten Halbjahr insgesamt um 9,2 Prozent und ihr Kreditbestand wuchs zur

Jahresmitte um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt.