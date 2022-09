MTN Group arbeitet mit Dooka zusammen, um das Beschaffungswesen von Unternehmen in Afrika zu revolutionieren

Diese Partnerschaft stellt einen Paradigmenwechsel im Beschaffungswesen der Unternehmen dar, da sie den Unternehmen in ganz Afrika die Einfachheit des Einkaufs auf dem Verbrauchermarktplatz bietet. Diese Innovation wird zu einem gleichberechtigten Zugang, digitaler Transparenz und größerer Effizienz für die Lieferanten von MTN führen.

„Unsere neue Beziehung zu Dooka ist äußerst interessant und bringt Effizienzgewinne auf jeder Ebene der Lieferkette. Es wird die Art und Weise, wie Unternehmen in Afrika arbeiten, verändern. Ich bin sehr stolz darauf, dass MTN der Ankerpartner mit einer wirklich afrikanischen Organisation und einer Lösung ist, die speziell für Afrika entwickelt wurde", sagte Dirk Karl, Executive und Chief Procurement Officer der MTN Group.

Der B2B-Marktplatz von Dooka eröffnet eine Welt der Möglichkeiten für lokale Anbieter, die bisher aufgrund der Herausforderungen digitaler Verbindungen und hoher Eintrittsbarrieren von der Belieferung größerer Unternehmen ausgeschlossen waren. Dieser Marktplatz ermöglicht ihnen einen leichteren Zugang zum Verkauf von mehr Waren und Dienstleistungen an MTN und andere führende afrikanische multinationale Unternehmen.

„Dies ist eine Chance, die Lieferkette zu revolutionieren", sagt Toby Sparrow, CEO von Dooka. „Gemeinsam mit MTN können wir der Welt zeigen, dass die richtigen Instrumente Unternehmen in die Lage versetzen, durch eine gute Beschaffungsstrategie Arbeitsplätze, Entwicklung und Wachstum zu schaffen. Dooka stellt eine neue Art dar, Käufer und Verkäufer in jeder Branche zu verbinden. Wir schaffen gleiche Wettbewerbsbedingungen, damit große und kleine Unternehmen in ganz Afrika so einfach wie beim Einkaufen zu Hause und unter Verwendung der neuesten digitalen Technologien Transaktionen durchführen können."

Informationen zur MTN Group

Die MTN Group wurde 1994 gegründet und ist ein führender Anbieter in Schwellenländern mit einer klaren Vision: Wir wollen unseren Kunden eine kühne neue digitale Welt bieten. Wir lassen uns von der Überzeugung leiten, dass jeder die Vorteile eines modernen, vernetzten Lebens verdient. Die MTN Group ist an der JSE Securities Exchange in Südafrika unter dem Aktiencode „MTN" notiert. Unsere Strategie heißt Ambition 2025: Führende digitale Lösungen für den Fortschritt in Afrika.

Informationen zu Dooka

Dooka ist ein stolzes afrikanisches Unternehmen, das auf der cloudbasierten Handelsplattform Tradeshift aufbaut und von dieser unterstützt wird. Es verändert die Art und Weise, wie B2B-Käufer und -Verkäufer über ein einziges, offenes Netzwerk miteinander in Kontakt treten, Transaktionen durchführen und Handel treiben. Die größten Unternehmen der Welt und ihre Zulieferer wickeln ihre Geschäfte über Tradeshift ab und machen die Plattform zur ersten Wahl für die digitale Beschaffung.

Mit über 1,5 Millionen Nutzerverbindungen zu seiner Plattform und mehr als 1 Billion Dollar an B2B-Transaktionen seit seiner Gründung ist Tradeshift das dynamischste Handelsnetzwerk seiner Art. Dooka wurde von Nicky und Jonathan Oppenheimer finanziert und ist Teil ihres Engagements, einen echten, dauerhaften und bleibenden Beitrag für Afrika und darüber hinaus zu leisten.

