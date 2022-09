Canagold kündigt zusätzliche Finanzierungspläne an

Vancouver, B.C. – 7. September 2022 – Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CANA) (das „Unternehmen“ oder „Canagold“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canarc-resource ... ), möchte bestätigen, dass zusätzliche Finanzierungspläne in Erwägung gezogen werden, um zu gewährleisten, dass das Unternehmen für die Dauer der bevorstehenden Machbarkeitsstudie, der Genehmigungsverfahren und der Bohrungen beim Projekt New Polaris kapitalkräftig ist.

Canagold prüft derzeit verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, um zusätzliche Kapitalquellen zu erschließen, einschließlich einer Privatplatzierung, eines Bezugsrechtsangebots und einer zusätzlichen Flow-Through-Finanzierung.

Die zusätzlichen Finanzierungspläne würden nach dem Abschluss der Charity-FT-Finanzierung in Höhe von 1,5 Millionen $, die vom Unternehmen am 1. September 2022 bekannt gegeben wurde, durchgeführt werden.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich Sun Valley oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen an den zukünftigen Finanzierungsplänen von Canagold beteiligen wird. Jede zukünftige Beteiligung von Sun Valley oder einem verbundenen Unternehmen erfolgt im Einklang mit und unter Vorbehalt der Anforderungen und Statuten der TSX.

Über Canagold

Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, das insbesondere das Projekt New Polaris durch den Machbarkeits- und Genehmigungsprozess führen möchte. Außerdem möchte Canagold seine Vermögensbasis steigern, indem in Zukunft weitere, fortgeschrittene Projekte erworben werden. Das Unternehmen hat ein Team aus technischen Experten an der Hand, mit dem es signifikante Werte für alle Aktionäre von Canagold freisetzen kann.

„Catalin Kilofliski“

Catalin Kilofliski

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Knox Henderson, VP Corporate Development

Tel: +1 (604) 416-0337, Handy: +1 (604) 551-2360

Gebührenfrei: +1-877-684-9700,

E-Mail: knox@canagoldresources.com

Website: www.canagoldresources.com

