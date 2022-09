Hamburger Unternehmensberatung FAIRFAMILY schafft einen neuen Standard mit dem TOP Arbeitgeber Award (FOTO)

Hamburg (ots) - Seit über 6 Jahren berät die FAIRFAMILY Unternehmen rund um die

Themen einer gesunden Unternehmenskultur. Neben Beratungsthemen wie der

Führungskultur und dem Employer Branding unterstützt die Beratung die

Unternehmen auch in der Arbeitgeberattraktivität. Ein besonderes Erfolgstool,

das sie in Unternehmen umsetzen, ist ein ganzheitliches

Gesundheits-Benefit-System. Und genau in diesem Bereich haben sie auch einen

beeindruckenden neuen Qualitätsstandard geschaffen.



Der Gesundheitsstand wurde in 2021 in den verschiedenen Bereichen nachhaltig

verbessert: Die Achtsamkeit ist um 296 Prozent gestiegen, die Bewegung wurde um

256 Prozent erhöht und die Ernährung stieg um unglaubliche 500 Prozent. Die

Gesundheitsleistungen werden von nahezu 80 Prozent der Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen auch nachhaltig genutzt.