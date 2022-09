Digitaler TV-Empfänger für das Auto

Zwei Trends werden als Auslöser für die bevorstehende und unvermeidliche Veränderung des bestehenden digitalen Fernsehempfängers im Automobilbereich gesehen: (1) Die heutigen In-Vehicle Infotainment (IVI)-Lösungen basieren bereits auf leistungsstarken High-End-System-on-Chips (SoC), die von Qualcomm, Samsung (Exynos) und MediaTek dominiert werden; (2) Android breitet sich im IVI-Bereich aus und wird zum Betriebssystem der Wahl.

Die Philosophie hinter der innovativen Lösung von RT-RK beruht darauf, dass der Netzwerktuner (z. B. für UKW-Radio und andere) den Transportstrom über das IP-Netz an die IVI-Zentraleinheit weiterleitet, wo seine Dekodierung und Verarbeitung auf der Anwendungsebene stattfindet (Extraktion von Audio-/Video-Informationen, Untertiteln, Dekodierung, Skalierung, Überlagerung usw.). Auf der IVI-Seite gibt es daher keine zusätzlichen Kosten oder Anforderungen (für das System - Hardware oder Software), da die Verarbeitung ausschließlich softwarebasiert und darüber hinaus im Benutzerbereich erfolgt, so dass bei der IVI-Entwicklung nichts berücksichtigt werden muss. Eine digitale TV-Antenne, die Standards wie ISDB-T für Japan, DVB-T2 für Europa und ATSC 3.0 für die USA unterstützt, bleibt die einzige Hardwareanforderung für Free-to-Air-TV in dieser Lösung.

„Mit dem Einzug des automatisierten Fahrens in die Straßenverkehrsordnung auf der ganzen Welt wird die Welt des autonomen Fahrens mehr Produktivitäts- und Unterhaltungs-Apps benötigen, insbesondere Videoinhalte. Die Zeit für den digitalen TV-Empfang im Auto ist gekommen. Was früher kostspielig war, kann mit den leistungsstarken SoCs, die bereits in den Infotainment-Systemen eingesetzt werden, in der Massenproduktion erschwinglich werden. Wir sprechen hier von einer um Größenordnungen günstigeren Lösung, um die derzeitige teure „TV-Modul-Architektur" im Auto zu ersetzen. Unsere Lösung basiert auf dem, was bereits im Infotainment-System vorhanden ist. Mit unserer Erfahrung im Bereich Digital-TV und Android, unseren Beziehungen zu SoC-Anbietern, Google, Telekommunikationsunternehmen und Betreibern hat RT-RK das Potenzial, diesen Wandel voranzutreiben" , so Nikola Teslic, CEO von RT-RK.

Die digitale TV-Lösung für die Automobilindustrie wird auf der IBC 2022 vorgestellt.

