Love Pharma beginnt strategische Allianz mit Starton Therapeutics durch Investitionen in diesen Biotech-Marktführer

- Starton Therapeutics ist ein führendes Unternehmen für Biotechnologie im klinischen Stadium mit Sitz in New Jersey, das von CEO und Chairman Pedro Lichtinger, ehemaliger President von Global Primary Care und President of Europe at Pfizer (PFE – NYSE), geleitet wird.

- Durch diese erste Investition wird Love Pharma in der Lage sein, die Fortschritte und klinischen Durchbrüche von Starton unmittelbar zu nutzen und die aktuellen und zukünftigen klinischen Bestrebungen des Unternehmens zu leiten und zu beschleunigen

- Die Investition signalisiert ein anfängliches Interesse an dem anhaltenden Wachstum und den Fortschritten von Starton und bildet den Rahmen für den Aufbau einer langfristigen strategischen Beziehung

Vancouver, BC, Kanada (7. September 2022) – Love Pharma Co. („LOVE“ und/oder das „Unternehmen“) (CSE: LUV) (FWB: G1Q0), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Investition in Starton Therapeutics Inc., ein Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in New Jersey, das sich auf die Transformation von Standardtherapien in der Onkologie konzentriert, vorgenommen hat. Diese erste Investition in Starton stellt eine Beziehung zum Unternehmen her und bildet den Ausgangspunkt für eine strategische Beziehung, in der Love die Fortschritte und Durchbrüche von Starton nutzen wird, um die klinischen Aktivitäten des Unternehmens zu leiten.

„Diese Investition ermöglicht unseren Aktionären das Engagement für ein sich rasch entwickelndes Therapeutika-Geschäft, das gerade seine klinische Phase-1-Studie für seine STAR-LLD-Technologie mit kontinuierlicher Verabreichung zur Abgabe von Lenalidomid abgeschlossen hat (Pressemitteilung vom 13. Juli)“, sagte Zach Stadnyk, President und CEO von Love Pharma. „Starton beginnt auch eine Phase-2-Studie mit STAR-OLZ, seinem transdermalen 5-Tage-Matrix-Klebepflaster zur Verabreichung von Olanzapin, für das die US-amerikanische FDA (Food and Drug Administration) den IND-Antrag (Investigational New Drug) zur Verwendung von STAR-OLZ bei chemotherapeutisch induzierter Übelkeit und Erbrechen genehmigt hat (Pressemitteilung). Mit dieser Investition in Starton werden wir unsere Beziehung beginnen, eine strategische Allianz aufbauen und uns an das kompetente Management-Team von Starton wenden, um das Risiko in unserem eigenen Portfolio klinischer Aktivitäten zu reduzieren und uns stärker auf den Suchtbereich zu konzentrieren.“