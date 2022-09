HONOR 70 mit zahlreichen Medienauszeichnungen als „Best of IFA" ausgezeichnet

Das schlanke und elegante HONOR 70 ist zum ersten Mal mit dem neuen IMX800-Bildsensor von Sony ausgestattet und bietet eine außergewöhnliche Kameraleistung in dieser Kategorie. Der neue Solo-Cut-Modus, der eine neue Art der Vlog-Aufnahme ermöglicht, entspricht genau den Anforderungen von Video-Erstellern.

HONOR hat in diesem Jahr insgesamt 35 Auszeichnungen von internationalen Medien erhalten. Das HONOR 70 hat davon 21 Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien gewonnen. Eine große Anzahl weltweit führender Technologiemedien hat HONOR 70 als „Best of IFA" bewertet. Das internationale Top-Tech-Medium TechRadar bezeichnet das HONOR 70 als „eines der besten Android-Handys des Jahres". Forbes , ein führendes internationales Wirtschaftsmedium, bezeichnete das HONOR 70 als „starken Allrounder".

Auch die anderen neuen Produkte der N-Serie von HONOR wurden von den weltweiten Fachmedien und vertikalen Medien ausgezeichnet. In der Bewertung des HONOR MagicBook 14 durch Trusted Review heißt es: „Ein fantastisches Produktivitäts-Notebook und eine großartige Alternative zum MacBook Air für diejenigen, die bei Windows bleiben wollen." Das HONOR Pad 8 mit seiner herausragenden Leistung im Bereich der Audio- und Videounterhaltung wurde vom weltberühmten Musik- und Unterhaltungsmagazin Billboard mit dem „Best of IFA"-Award ausgezeichnet.

Das HONOR 70 ist jetzt in ausgewählten europäischen Märkten zum Einstiegspreis von 549 Euro erhältlich. Auch das HONOR MagicBook 14 und das HONOR Pad 8 sollen ab sofort in ausgewählten europäischen Märkten erhältlich sein.

Informationen zum HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine internationale Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die es Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, über sich selbst hinauszuwachsen, und ihnen die Freiheit geben, noch mehr zu erreichen und zu leisten. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jeden Geldbeutel an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail newsroom@hihonor.com

