München (ots) - Klimaschutz ist Zukunftsvorsorge für Mensch und Planeten.

Deshalb reduzierte die Bayerische ihren CO2 - Ausstoß im abgelaufenen

Geschäftsjahr erneut stark und kompensiert die verbliebenen Emissionen durch

Klimaschutzprojekte. Als ein Vorreiter in der Branche gleicht die

Versicherungsgruppe zusätzlich die CO2-Emissionen ihres selbstständigen

Exklusivvertriebs aus.



Dank einer ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategie und der ökologischen

Sensibilisierung der Mitarbeitenden reduzierte die Bayerische ihren CO2-Ausstoß

aus eigener Kraft von 991 Tonnen im Jahr 2020 auf 652 Tonnen im Geschäftsjahr

2021. Hierfür prüfte der Versicherer zum Beispiel die Pendlerwege der

Mitarbeitenden, den eigenen Fuhrpark, die Betriebsgastronomie, den Energiebedarf

und den Papierverbrauch. Die 652 Tonnen CO2 aus ihrem Tagesgeschäft gleicht die

Bayerische durch zertifizierte Klimaschutzprojekte weltweit aus. Zusätzlich

kompensiert die Gruppe 690 Tonnen CO2 für den selbständigen Exklusivvertrieb.





"Unseren Anspruch als nachhaltiger Versicherer bekräftigten wir jüngst mit derAufnahme von Nachhaltigkeitsaspekten in unsere Unternehmensvision", sagt Dr.Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Bayerischen. "Diesem Anspruchlassen wir jetzt erneut Taten folgen. Am meisten freut es mich, dass wir auch imvergangenen Jahr gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen an einem Stranggezogen haben und unseren CO2-Ausstoß aus eigener Kraft deutlich reduzierenkonnten. Mit der Kompensation der noch nicht vermeidbaren Emissionen leisten wirzudem einen wichtigen Beitrag für den Klimaschutz in verschiedenen Ländern derWelt - und greifen damit zugleich den vom Klimawandel am stärksten Betroffenenunter die Arme."Für den Emissionsausgleich unterstützt die Bayerische in diesem Jahr unteranderem Projekte zum Schutz und der nachhaltigen Nutzung von Wäldern inKolumbien und Indonesien, zur Methangasvermeidung in Deutschland, für dieInstallation energieeffizienter Kochöfen und den Waldschutz in verschiedenenafrikanischen Ländern sowie zur Wärmeversorgung aus Holzabfällen in Bulgarien.Die Bayerische kompensiert ihren Treibhausgas-Ausstoß bereits seit demGeschäftsjahr 2019. Alle für den Ausgleich unterstützten Projekte sind offiziellregistriert, folgen den Regularien des Kyoto-Protokolls und sind zusätzlich nachden strengen Anforderungen des unabhängigen und gemeinnützigen Gold Standard(GS) beziehungsweise des Verified Carbon Standard Association (VCS)zertifiziert.Über die CO2-Kompensation hinaus fördert die Bayerische und ihr Exklusivvertriebfür jede ausgeglichene Tonne CO2 die Initiative RegioWald, die Wälder undFlächen in Deutschland wiederaufforstet und zu diesem Zweck mindestens 15.000neue Bäume pflanzt.die BayerischeDie Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus denGesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BLdie Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA dieBayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppebetragen über 722 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapitalkontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werdenKapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönlicheBerater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zurVerfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellenBonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt demUnternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA dieBayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A-verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen einesumfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.