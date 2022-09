JPMORGAN stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Overweight" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst Farooq Hanif blickt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zur europäischen Versicherungsbranche optimistisch auf das Jahr 2023. Auch nach bislang vergleichsweise guter Kursentwicklung in diesem Jahr gebe es noch Spielraum für mehr. Der Sektor sei in einem Umfeld steigender Anleiherenditen und relativ robuster Gewinnentwicklungen nicht teuer bewertet. Seine präferierten Aktien sind Axa, Beazley, Legal & General, Munich Re, Prudential und Zurich./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2022 / 18:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 00:17 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie an der Börse Tradegate hat ein Plus von +0,03 % auf 151,2EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Farooq Hanif

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 175

Kursziel alt: 175

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m