Wie Sven Klee mit Rheinpuls Health Care den Hygienemarkt revolutioniert (FOTO)

Monheim (ots) - Die Übertragung von Keimen, Viren und Bakterien wie zum Beispiel

von Noro- und Rotaviren, die für Magen-Darm-Infektionen verantwortlich sind,

erfolgt nicht alleine durch den direkten Kontakt mit erkrankten Menschen. Sie

können vielmehr auch über Gegenstände und deren Oberflächen verbreitet werden.

Zu denken wäre hier an die Griffe von Türen und Einkaufswagen, an die

Selbstbedienungstheken im Supermarkt sowie an die WC-Spülungen im Büro oder im

Restaurant - all das sind potenzielle Orte für eine Infektion. Zumal sich die

Virenlast auf ihnen nicht erkennen lässt.



Die in Monheim ansässige Rheinpuls Health Care möchte diese Gefahren künftig

eindämmen. Erreicht werden soll das ambitionierte Ziel durch die Entwicklung

einer modernen Folie, die auf unterschiedlichen Oberflächen angebracht werden

kann. Dabei nutzt sie die in ihnen enthaltenen Silberionen, die bereits in der

Medizin bestens bekannt sind und die etwa für Wundverbände genutzt werden. Auf

diese Weise gelingt es, die Oberflächen zu desinfizieren und das Risiko einer

Virenübertragung auf ihnen erheblich zu senken - ein Vorteil, auf den schon

Hunderte von Einzelhändlern und Supermärkte zurückgreifen.