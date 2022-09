--------------------------------------------------------------

Köln (ots) - Weiterer Schlag gegen das illegale Online-Glücksspiel in

Dr. Redell Rechtsanwaltsgesellschaft mbH erstreitet weitere obergerichtlicheRechtsprechungIn einem weiteren von unserer Kanzlei geführten Verfahren hat nun neben dem OLGFrankfurt am Main auch das OLG München Rückzahlungsansprüche von Geschädigtenbeim illegalen Online-Glücksspiel in Deutschland bestätigt. Die Entscheidungführt im Zuständigkeitsbereich des Oberlandesgerichts München zu einerRechtsprechungsänderung.In den Jahren 2018 bis 2020 hatte der Kläger bei einem Online-Casino-Anbieteraus Malta im Online-Casino ca. 18.000,00 EUR bei virtuellen Automatenspielen(sog. "Slots") verloren. Über eine deutsche Konzession verfügt(e) derOnline-Glücksspiel-Anbieter nicht.Nachdem das Landgericht Traunstein das Online Casino auf die Klage des Spielershin antragsgemäß verurteilt hatte, erließ das Oberlandesgericht (OLG) Münchenauf die anschließende Berufung des Online-Casino-Anbieters einen umfassendenHinweisbeschluss und teilte mit, dass es beabsichtige, die Berufungzurückzuweisen. Dabei stellte der Münchener Senat u. a. Folgendes fest:- das Totalverbot für Online-Glücksspiele verstoße nicht gegen Europarecht oderdas Grundgesetz;- es sei keine Vorlage an den EuGH hierzu veranlasst;- durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag 2021 habe sich an dieser Rechtslagenichts geändert, da das Totalverbot für Online-Glücksspiele durch überragendwichtige Gemeinwohlziele, nämlich den Schutz der Bevölkerung vor den Gefahrender Glücksspielsucht und vor der mit Glücksspielen verbundenen Folge- undBegleitkriminalität, gerechtfertigt sei;- den Geschädigten stünde daraus resultierend ein Rückzahlungsanspruch fürverlorene Beträge zu und- dieser Rückzahlungsanspruch scheitere auch nicht daran, dass sich dergeschädigte Spieler möglicherweise selbst objektiv rechtswidrig verhaltenhabe.Im Rahmen seiner Begründung fand der Münchener Senat zudem noch deutliche Wortein Richtung Online Casino, welches er an zwei Stellen sogar als "Rechtsbrecher"betitelte.Nachdem bereits erstinstanzlich eine herrschende Meinung dahingehend entstandenist, dass Rückzahlungsansprüche von Geschädigten beim illegalenOnline-Glücksspiel grds. bejaht werden, zeichnet sich dies nunmehr auchzweitinstanzlich bei den Berufungsgerichten ab.Dr. Redell Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist eine der führenden Kanzleien beider Rückforderung von Verlusten beim Online Glücksspiel.Die Dr. Redell Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln, welche sowohl imVerbraucherschutz als auch in der Beratung von Unternehmen tätig ist, zählt beider Rückforderung von Verlusten beim Online Glücksspiel zu den führendenKanzleien bundesweit, welche in diesem Rechtsgebiet nahezu sämtliche relevanteRechtsprechung geschrieben hat.