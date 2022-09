Sernova beruft Daniel Mahony, Ph.D. in sein Board of Directors

LONDON, Ontario, den 7. September 2022 - Sernova Corp. (TSX: SVA) (OTCQB: SEOVF) (FWB/XETRA: PSH), ein Unternehmen im klinischen Stadium und Marktführer für Therapeutika der regenerativen Medizin, hat heute die Berufung von Herrn Daniel Mahony, Ph.D. in das Board of Directors des Unternehmens mit Wirkung zum 30. September 2022 bekannt gegeben. Dr. Mahony ist Entrepreneur-in-Residence („Unternehmer im Haus“) bei der Firma Evotec und zudem auch für die Verwaltung des Beteiligungsportfolios von Evotec zuständig.

Dr. Mahony verfügt auf internationaler Ebene über mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Beteiligungen, Management und Forschung im Gesundheitswesen und war vor allem in den Bereichen Biotechnologie, Medizintechnik und Gesundheitsdienstleistungen tätig. Vor seinem Einstieg bei Evotec war er Co-Head of Healthcare bei der Firma Polar Capital, wo er im Jahr 2007 den Geschäftszweig Healthcare Investment ins Leben rief und hier das verwaltete Vermögen auf über 4 Milliarden US-Dollar ausbaute.

Vor seiner Tätigkeit bei Polar Capital war er Leiter des europäischen Research-Teams bei Morgan Stanley für den Sektor Gesundheitswesen (Healthcare), Analyst bei ING Barings Furman Selz in New York sowie promovierter Wissenschaftler am DNAX Research Institute in Kalifornien.

„Es ist uns eine große Freude, Dr. Mahony im Board of Directors von Sernova begrüßen zu dürfen“, meint Frank Holler, Executive Chair von Sernova. „Dan kann auf eine einzigartige Karriere zurückblicken. Er begann als Forschungswissenschaftler, wechselte dann in die Gesundheitsforschung und an die Kapitalmärkte und landete schließlich in der Pharmabranche. Mit diesem Erfahrungsschatz verfügt er über profunde Kenntnisse des Gesundheitswesens und der Kapitalmärkte, mit denen er Sernova wertvolle Dienste leisten wird.“

Dr. Mahony meint dazu: „Sernova ist mit seinem Cell-Pouch-System bestens gerüstet, um sich als Marktführer in der regenerativen Medizin zu etablieren. Es ist für mich eine besondere Ehre, dem Board of Directors anzugehören. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den anderen Direktoren und dem Führungsteam an der Weiterentwicklung möglicher „funktioneller Heilmittel“ für einige der herausforderndsten chronischen Erkrankungen zu arbeiten.“