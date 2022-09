Gehalt verliert an Relevanz Was die Gen Z vom Job erwartet (FOTO)

Eschborn (ots) - Die Gen Z stellt die Arbeitswelt auf den Kopf und formuliert

hohe Erwartungen an Arbeitgeber: Während gesellschaftliche Verantwortung immer

wichtiger wird, verlieren klassische Anreize an Bedeutung. Das zeigt eine

Randstad Studie.



Die Gen Z will nicht nur mehr im Beruf, sondern sie will vor allem auch andere

Dinge als alle Generationen zuvor. Mit attraktivem Gehalt und guten

Karriereaussichten allein lässt sie sich nicht mehr überzeugen. Stattdessen

rücken die Themen Diversität, Inklusion und gesellschaftliches Engagement des

Arbeitgebers immer stärker in den Fokus und laufen klassischen Benefits und

sogar dem Wunsch nach Homeoffice inzwischen den Rang ab. Das zeigt die Studie

"Randstad Employer Brand Research".