Infinity Stone erweitert Grundbesitz im Lithiumrevier James Bay neben der Corvette-Entdeckung von Patriot Battery Metals

- Infinity Stone erweitert seinen Grundbesitz auf über 3.850 Hektar mit 21 historisch kartierten Pegmatiten im Lithiumrevier James Bay direkt neben der Corvette-Entdeckung von Patriot Battery Metals (PMET:TSXV).

- Das neue Gelände verfügt über 12 historisch kartierte Pegmatite auf dem erweiterten Projekt Taiga und dem neu abgesteckten Projekt Hellcat.

- 5 neu identifizierte, historisch kartierte Pegmatite auf dem Projekt Camaro.

- Der CV8-Pegmatit von PMET, bei dem Schürfproben durchschnittlich 4,6 % Li2O ergaben, befindet sich 1.400 Meter nördlich der Konzessionsgruppe von Infinity Stone. Der neu entdeckte CV13-Pegmatit-Cluster von PMET befindet sich 1.500 Meter nördlich der Konzessionsgruppe.

Vancouver, BC, 7. September 2022 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE:GEMS) (OTC:TLOOF) (FWB:B2I) (das „Unternehmen“ oder „Infinity Stone“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen durch Abstecken eine zusätzliche Fläche von 2.568 Hektar in der Nähe des Projekts Corvette von Patriot Battery Metals (PMET:TSXV) in der Region James Bay in Quebec erworben hat.

Der zusätzliche Grundbesitz umfasst zwei Blöcke mit einer Fläche von 1.540 bzw. 1.028 Hektar. Der nordwestliche Block grenzt an die südliche Grenze des Projekts Taiga von Infinity Stone, während sich das Projekt Hellcat 8,7 Kilometer südöstlich des Projekts Camaro von Infinity Stone befindet. Das neu erworbene Gebiet beherbergt zusätzliche 12 in der Vergangenheit bereits kartierte Pegmatitvorkommen, von denen 11 im südöstlichen Bereich des Projekts Hellcat liegen. Das Unternehmen hat auch 5 zusätzliche historisch kartierte Pegmatite auf dem Projekt Camaro identifiziert. Infinity Stone hat vor Kurzem ein Team in das Projekt entsandt und beabsichtigt, in naher Zukunft weitere Neuigkeiten zu diesem Projekt zu veröffentlichen.

„Infinity Stone baut seine Präsenz im sich rasch entwickelnden Lithiumrevier James Bay durch das Abstecken zusätzlicher Claims mit strategischem Explorationspotenzial aggressiv aus“, sagt Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone. „Mit dem Erwerb von Hellcat und den neu identifizierten Pegmatiten auf Camaro werden die kommenden Monate an der Explorationsfront sehr aktiv sein“, fügt Herr Kalyan hinzu.