Defense Metals unterzeichnet Mineralexplorationsvereinbarung mit der McLeod Lake Indian Band

Die Vereinbarung umfasst die unmittelbaren Interessen der Vertragsparteien hinsichtlich der Mineralexplorationsarbeiten auf dem Projektgebiet und bietet einen Kommunikations- und Kooperationsrahmen für die anstehenden Tätigkeiten. Die Vereinbarung versorgt die McLeod Lake Indian Band nicht nur mit wichtigen Informationen darüber, wie diese Arbeiten erfolgen werden, sondern bietet der Gemeinschaft auch wirtschaftliche Chancen. Außerdem stellt sie einen Strategieplan für die potenzielle zukünftige kommerzielle Beteiligung dar, sobald die Explorationsarbeiten Fortschritte machen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit zwischen der McLeod Lake Indian Band und Defense Metals und die Chancen, die sich für das Explorationsprojekt Wicheeda bieten“, sagte Craig Taylor, CEO von Defense. „Wir freuen uns auf eine langfristige und für beide Seiten dienliche Beziehung mit der McLeod Lake Indian Band durch diese erste Vereinbarung.“

„Die McLeod Lake Indian Band war schon immer offen dafür, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die unsere Rechte und Gesetze respektieren, unsere Ländereien schützen wollen und für unsere Gemeinschaft wichtige wirtschaftliche und kommerzielle Chancen bieten“, sagte Chief Harley Chingee. „Darum freuen wir uns über den Abschluss dieser ersten Vereinbarung mit Defense Metals und auf die erfolgreiche Durchführung.“

Über die McLeod Lake Indian Band

Die McLeod Lake Indian Band gehört zur First-Nations-Gruppe der Tse’khene. Die Hauptsiedlung der McLeod Lake Indian Band liegt in der Nähe des nicht eingemeindeten Dorfes McLeod Lake, rund 150 Kilometer nördlich von Prince George.

Über Defense Metals Corp.

Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Erwerb, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten gerichtet ist, die Metalle und Elemente enthalten, die für gewöhnlich im Energiesektor, in der Verteidigungsindustrie, im nationalen Sicherheitssektor und in der Produktion von grünen Energietechnologien verwendet werden, wie z.B. Seltene-Erden-Magnete, die in Windturbinen und in Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Defense Metals besitzt 100 % des Seltenerdelement-Konzessionsgebiet Wicheeda in der Nähe von Prince George, British Columbia, Kanada. Defense Metals Corp. wird in Kanada an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol "DEFN", in den Vereinigten Staaten unter "DFMTF" an der OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter "35D" gehandelt.