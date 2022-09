Banxa treibt Expansion in den USA voran

- Weitere 28 Geldüberweisungslizenzen (MTLs) für US-Bundesstaaten beantragt

Toronto, Ontario (7. September 2022) – Banxa Holdings Inc. (TSXV: BNXA) (OTCQX: BNXAF) (FWB: AC00) („Banxa“ oder das „Unternehmen“), der führende Anbieter von Web3-Zahlungen und On-/Off-Ramp-Lösungen, gab heute bekannt, dass er seine Expansion auf dem US-Markt vorantreibt.

Banxa hat bei seinem Eintritt in den wichtigen US-Markt weitere bedeutende Fortschritte gemacht. Zu den Highlights gehören:

- Das lokale Akquisitionsgeschäft in den USA (inländische Kartenverarbeitung) wurde aktiviert, was zu einer sofortigen Senkung der Kosten für Devisengebühren und Zahlungen an Vermittler sowie zu höheren Konversionsraten und Kunden führt.

- Den auf dem US-Markt tätigen Partnern und Kunden von Banxa stehen nun umfangreiche Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, darunter Kreditkarten und Überweisungen, wobei Instant ACH (iACH) in Kürze verfügbar sein wird. Diese Zahlungsmethoden werden zu höheren Konversionsraten und einem verbesserten Kundenerlebnis führen.

- Antragstellung für weitere 28 Money Transmitter Lizenzen (MTLs), womit sich die Gesamtzahl auf 40 erhöht. Die MTLs ermöglichen es Banxa, sein Geschäftsmodell in den USA ohne die Einschaltung von Drittanbietern zu betreiben, und erhöhen die regulatorische Präsenz auf dem Markt. Die ersten beiden MTLs in Georgia und Arkansas wurden dem Unternehmen am 29. bzw. 31. August erteilt.

- Ernennung des US Chief Compliance Officers, des US Chief Operating Officers und des US Chief Technology Officers, wobei die Ernennung des US Chief Financial Officers unmittelbar bevorsteht; damit ist das US-Führungsteam komplett. Alle Teammitglieder sind in der US-Zentrale in Reno, Nevada, tätig.

„Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2014 hat Banxa eine langfristige Perspektive und konzentriert sich auf die Beherrschung und Vereinfachung der Komplexität von Zahlungen, Umrechnungen, Compliance und Vorschriften für Krypto und Web3“, sagte der Chief Executive Officer des Unternehmens, Holger Arians. „Ich bin so zuversichtlich wie eh und je in Bezug auf die Zukunft von Banxa und freue mich auf weiteres Wachstum – insbesondere, da wir unsere Präsenz in den Vereinigten Staaten weiter ausbauen.“