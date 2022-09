ICANN Initiative fördert bewährte Praktiken für die Internetsicherheit

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Eine Gemeinschaft von technischen Experten wird

zusammenarbeiten, um ein sichereres und geschütztes Domänennamensystem zu

gewährleisten



Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) startet die

Initiative Knowledge-sharing and Instantiating Norms for DNS and Naming Security

(KINDNS), um das Internet für alle Benutzer sicherer und widerstandsfähiger zu

machen. In Zusammenarbeit mit einer weltweiten Gemeinschaft von technischen

Experten entwickelt die ICANN einen klaren Rahmen für bewährte Verfahren zur

Sicherheit des Domain Name Systems (DNS).