Business Health Index (BHI®) revolutioniert Betriebliches Gesundheitsmanagement (FOTO)

Essen (ots) -



- Erstmals möglich, den ganzheitlichen Gesundheitszustand eines Unternehmens und

seiner Mitarbeitenden abzubilden

- BHI® liefert fehlende Datenlage und erlaubt Unternehmen, erhebliche

Produktivitätsreserven zu heben

- Von Firmen und Branchen aller Größenordnungen unkompliziert einsetzbar



Personalmangel, hohe Krankheitsquoten und Überlastung prägen seit Monaten die

Überschriften in den Medien. Ob in Kitas, Krankenhäusern, in der Gastronomie,

Automobilkonzernen, im Einzelhandel, an den Flughäfen oder in der Bahn - der

Ausfall von Mitarbeitenden als Ergebnis von Krankheit, Burnout und weiteren

psychischen Störungen hat zwischenzeitlich wirtschaftliche Folgen angenommen,

die die Menschen auch im Alltag spüren. Die Unternehmen sind deshalb gezwungen,

angesichts der ohnehin angespannten Personalsituation alles dafür zu tun, die

gesundheitliche und soziale Situation im eigenen Betrieb zu verbessern.