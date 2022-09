NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Nel ASA mit "Underperform" und einem Kursziel von 11 norwegischen Kronen in die Bewertung wieder aufgenommen. Das Umsatzwachstum des auf Wasserstoff ausgerichteten norwegischen Unternehmens sei durch alkalische Elektrolyseur-Anlagen sowie politisch angekurbelt worden, doch die Profitabilität dürfte enttäuschen, schrieb Analyst Alexander Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht zudem einen Wettbewerbsnachteil, da Nel ein EPC-Partner (Engineering, Procurement and Construction) mit starken Kundenbeziehungen in wichtigen Endmärkten fehle./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 00:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / 00:30 / EDT

Die NEL ASA Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -6,94 % auf 1,329EUR erreicht.



Rating: Underperform

Analyst:

Kursziel: 11 Euro