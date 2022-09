Ende des Tankrabatts lässt Spritpreise explodieren / Benzinpreis steigt seit letzter Woche um fast 22 Cent, Diesel um über 8 Cent / Diesel um 16,5 Cent teurer als Super E10 (FOTO)

München (ots) - Nach dem Ende des Tankrabatts sind die Kraftstoffpreise massiv

gestiegen. Insbesondere der Preis für Benzin ist regelrecht explodiert. Wie die

aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise zeigt, kostet ein Liter Super E10

im bundesweiten Mittel 1,992 Euro, das ist ein Anstieg von 21,6 Cent im

Vergleich zur Vorwoche.



Auch Diesel ist binnen Wochenfrist deutlich teurer geworden. Ein Liter kostet

aktuell 2,157 Euro, das sind 8,2 Cent mehr als vor einer Woche. Damit ist Diesel

derzeit 16,5 Cent teurer als Super E10 - so groß war die Differenz zwischen den

beiden Sorten noch nie ohne den Sondereffekt des Tankrabatts. Die Energiesteuer

auf Diesel ist seit 1. September wieder rund 21 Cent niedriger ist als auf

Benzin, dies spiegelt sich jedoch in den aktuellen Preisen in keiner Weise

wider.