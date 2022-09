NurExone unterzeichnet eine Absichtserklärung mit denovoMATRIX für die internationale strategische Zusammenarbeit bei der Exosomen-Produktion im großen Maßstab

Im Rahmen der Absichtserklärung wird NurExone Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit denovoMATRIX sondieren. Dabei sollen mit Hilfe der modernen screenMATRIX-Plattform spezielle Beschichtungen für die zur Exosomenproduktion verwendeten NurExone-Zellträger entwickelt und damit die Herstellungsprozesse für die nicht-invasive Exo-Therapie von NurExone optimiert werden.

Das vorrangige Ziel der Zusammenarbeit ist die Entwicklung einer für beide Seiten vorteilhaften Liefervereinbarung, in deren Rahmen denovoMATRIX Technologien entwickelt und bereitstellt, die eine Exosomen-Produktion im großen Maßstab ermöglichen.

Exosomen lassen sich am besten als extrazelluläre Vesikel (EV) definieren, die sich als vielversprechende „Nanoträger“ für die Verabreichung von Arzneimitteln und Zieltherapeutika erwiesen haben und eine Alternative zur Stammzelltherapie darstellen. EV sind aus Endosomen stammende kleine Membranvesikel mit einem Durchmesser von rund 30 bis 150 Nanometer, die von Zellen in allen lebenden Systemen in extrazelluläre Flüssigkeiten freigesetzt werden. Sie eignen sich gut für die Verabreichung kleiner funktioneller Moleküle, und es mehren sich die Hinweise, dass sie eine zentrale Rolle in der Kommunikation zwischen Zellen spielen.

Bei der Exo-Therapie von NurExone kommen proprietäre Exosomen als biologisch gesteuerte Nanoträger zum Einsatz, die spezielle therapeutische Wirkstoffe zu den entsprechenden Zielorten bringen. Die bereitgestellten Moleküle sorgen für Rahmenbedingungen, die einen Heilungsprozess am Zielort einleiten. Für seine erste klinische Indikation, die Wiederherstellung der Funktionalität bei Patienten mit traumatischen Rückenmarksverletzungen (SCI), wird NurExone modifizierte siRNA-Sequenzen als therapeutische Moleküle verwenden.